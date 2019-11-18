Пристайко сетует, что депутаты не торопятся разрабатывать закон о статусе Донбасса

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что новый закон об "особом статусе" ОРДЛО должны согласовать с лидерами оккупированных территорий Донбасса

"Принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи", – сказал он в интервью "РБК-Украина".

"Мы несколько раз уже общались с депутатами, и они правильно говорят: мы готовы работать, давайте сядем с профессионалами из правительств, переговорных команд и поймем, где границы, где мы можем ожидать прогресс, чтобы мы не написали закон, который не будет воспринят никем", – добавил министр.

"В минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной – трехсторонняя контактная группа", – напомнил Пристайко.

По его словам, важно взаимодействие парламента и переговорной группы, так как пилотная группа должна наработать идеи, которые после обсуждения в обществе должны лечь в основу закона.

Пристайко признал, что лидеры стран "нормандского формата" могут обсуждать базовые параметры закона об "особом статусе" Донбасса, а могут и "адаптировать" к реалиям устаревшие пункты Минских соглашений.

"Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать", – сказал министр.

"Точно так же не обсуждается закон об амнистии, которая тоже указана в минских соглашениях", – добавил он.

При этом Пристайко не верит в самоликвидацию псведореспублик "ДНР" и "ЛНР".

"С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они есть, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться – это, по меньшей мере, наивно", – сказал он.

"Они в своей странной искривленной реальности достигли каких-то карьерных высот, они не скажут, что они отступают и собирают вещи – мы на это и не рассчитываем. Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали", – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что после законных выборов в ОРДЛО, "с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть".

"Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой – Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", – добавил он.