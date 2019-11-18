Пристайко сетует, что депутаты не торопятся разрабатывать закон о статусе Донбасса
Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что новый закон об "особом статусе" ОРДЛО должны согласовать с лидерами оккупированных территорий Донбасса
"Принимать этот закон будет парламент. Есть заинтересованные в этом вопросе депутаты, и они должны принести какие-то свои идеи", – сказал он в интервью "РБК-Украина".
"Мы несколько раз уже общались с депутатами, и они правильно говорят: мы готовы работать, давайте сядем с профессионалами из правительств, переговорных команд и поймем, где границы, где мы можем ожидать прогресс, чтобы мы не написали закон, который не будет воспринят никем", – добавил министр.
"В минских договоренностях есть пункт о том, что все модальности должны быть согласованы с той стороной, ОРДЛО. Единственный путь согласования с той стороной – трехсторонняя контактная группа", – напомнил Пристайко.
По его словам, важно взаимодействие парламента и переговорной группы, так как пилотная группа должна наработать идеи, которые после обсуждения в обществе должны лечь в основу закона.
Пристайко признал, что лидеры стран "нормандского формата" могут обсуждать базовые параметры закона об "особом статусе" Донбасса, а могут и "адаптировать" к реалиям устаревшие пункты Минских соглашений.
"Было бы хорошо, чтобы эти тексты были наработаны по состоянию на сейчас, чтобы мы приехали с готовыми документами. Но я не вижу, чтобы была создана группа в парламенте, которая бы взяла на себя эту инициативу, сказала, что 31 декабря не за горами, давайте поднимем существующий документ и подумаем, что мы можем переписать", – сказал министр.
"Точно так же не обсуждается закон об амнистии, которая тоже указана в минских соглашениях", – добавил он.
При этом Пристайко не верит в самоликвидацию псведореспублик "ДНР" и "ЛНР".
"С точки зрения тех, кто там занимает какие-то свои придуманные позиции "президентов", или кем они есть, то во многих случаях это просто персональный поиск своего места на этой планете. И ожидать, что эти люди скажут: мы все поняли, нам надо самораспускаться – это, по меньшей мере, наивно", – сказал он.
"Они в своей странной искривленной реальности достигли каких-то карьерных высот, они не скажут, что они отступают и собирают вещи – мы на это и не рассчитываем. Но на фоне этого информационного шума мы движемся туда, куда мы и планировали", – заявил Пристайко.
Глава МИД Украины подчеркнул, что после законных выборов в ОРДЛО, "с момента избрания нового руководства, старое должно исчезнуть".
"Если кто-то будет затягивать выборы, имея ввиду, что чем дольше не будет выборов, тем дольше он или она будут держаться при какой-то эфемерной власти, для этого и есть переговоры, где с той стороны сидит Россия, с этой – Украина, чтобы РФ взяла на себя ответственность и признала, что с момента законных выборов все эти представители должны исчезнуть из истории", – добавил он.
Почему это важно: В конце 2019 прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый в октябре 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год.
Украина не признает "выборы", проведенные после начала конфликта на Донбассе. Киев также не ведет прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", хотя их приглашают на встречи Трехсторонней контактной группы, которая работает в Минске (Беларусь),
Этому предшествовало:
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.
Предыстория:
- 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла президентский закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (в народе его называли законом об особом статусе ОРДЛО).
- 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
- В октябре 2018 года закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был продлен до 31 декабря 2019 года.
- 7 февраля 2019 года пятый президент Петр Порошенко утвердил границы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Украина должна дать Донбассу особый статус и вести прямые переговоры с лидерами неподконтрольных ей территорий.
- 3 октября 2019 года шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса.
- 10 октября он объяснил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявлял, что российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.
- По состоянию на начало октября, 56% украинцев высказывались против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.