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В результате взрыва авто в Сирии погибли 13 человек

Суббота, 2 ноября 2019, 21:51

В результате взрыва бомбы в пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд на северо-востоке Сирии, который контролируется Турцией, погибли по меньшей мере 13 человек, не менее 20 получили ранения. 

Источник: AFP, ВВС, Укринформ

Детали: По заявлению Министерства обороны Турции, жертвами взрыва стали мирные жители. Власти Турции обвиняют в атаке курдских боевиков.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате взрыва погибли 14 человек - протурецкие боевики и гражданские лица. 

Взрыв произошел, несмотря на перемирие, заключенное неделей ранее: турецкие войска и поддерживаемые Турцией боевики прошлом месяце взяли под контроль Эт-Телль-эль-Абьяд и другие приграничные города, после того как американские войска, которые поддерживали курдов - вышли.

Вместе с тем в городе Камышлы на северо-востоке Сирии тысячи сирийских курдов вышли на акцию протеста под лозунгами "Нет турецкой оккупации" против "турецкого вторжения".

Темы: СирияТурцияжертвы
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