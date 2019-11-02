В результате взрыва авто в Сирии погибли 13 человек

В результате взрыва бомбы в пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд на северо-востоке Сирии, который контролируется Турцией, погибли по меньшей мере 13 человек, не менее 20 получили ранения.

Источник: AFP, ВВС, Укринформ

Детали: По заявлению Министерства обороны Турции, жертвами взрыва стали мирные жители. Власти Турции обвиняют в атаке курдских боевиков.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате взрыва погибли 14 человек - протурецкие боевики и гражданские лица.

Взрыв произошел, несмотря на перемирие, заключенное неделей ранее: турецкие войска и поддерживаемые Турцией боевики прошлом месяце взяли под контроль Эт-Телль-эль-Абьяд и другие приграничные города, после того как американские войска, которые поддерживали курдов - вышли.

Вместе с тем в городе Камышлы на северо-востоке Сирии тысячи сирийских курдов вышли на акцию протеста под лозунгами "Нет турецкой оккупации" против "турецкого вторжения".