Путин о пересмотре Минских соглашений: Неприемлемо
Президент России Владимир Путин считает неприемлемым и контрпродуктивным пересмотр Минских соглашений.
Источник: ответ Путина на вопрос во время XI инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!"
Прямая речь: "Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными.
Например, звучат тезисы, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим.
На что президент Зеленский сказал, что, наверное, можно это сделать, но я не знаю, каким. Ну, как мы должны оценивать такие заявления? Для меня непонятно. Думаю, что и для вас непонятно, если это непонятно для самого президента".
Детали: По словам Путина, предыдущий закон "был согласован с Донбассом, и никакие другие законы, не согласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик".
Путин также отметил, что если в зону разведения зайдут украинские Нацгвардия и Нацполиция, то "ничего хорошего не получиться, потому что будет тут же зеркальный ответ со стороны ополчения".
На вопрос, какие у него отношения с Зеленским, Путин ответил, что никаких.
Мол, он никогда его не видел и не знаком, но по тем телефонным разговорам, что у них были, у него сложилось впечатление, что Зеленский "симпатичный, искрений и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе".
Предыстория:
- Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
- Минские соглашения включают в себя Минский протокол от 5 сентября 2014 года (первые договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске о временном перемирии на востоке Украины) и Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола от 12 февраля 2015 года.
- Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года одобрил этот комплекс мер и декларацию президента Украины, России, Франции и канцлера Германия в его поддержку.
- 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
- Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки.
- В ноябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из минских соглашений, если встреча в нормандском формате будет безрезультативной, но ценой могут стать международные санкции против России.
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