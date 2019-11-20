Путин о пересмотре Минских соглашений: Неприемлемо

Президент России Владимир Путин считает неприемлемым и контрпродуктивным пересмотр Минских соглашений.

Источник: ответ Путина на вопрос во время XI инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!"

Прямая речь: "Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными.

Например, звучат тезисы, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим.

На что президент Зеленский сказал, что, наверное, можно это сделать, но я не знаю, каким. Ну, как мы должны оценивать такие заявления? Для меня непонятно. Думаю, что и для вас непонятно, если это непонятно для самого президента".

Детали: По словам Путина, предыдущий закон "был согласован с Донбассом, и никакие другие законы, не согласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик".

Путин также отметил, что если в зону разведения зайдут украинские Нацгвардия и Нацполиция, то "ничего хорошего не получиться, потому что будет тут же зеркальный ответ со стороны ополчения".

На вопрос, какие у него отношения с Зеленским, Путин ответил, что никаких.

Мол, он никогда его не видел и не знаком, но по тем телефонным разговорам, что у них были, у него сложилось впечатление, что Зеленский "симпатичный, искрений и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе".

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