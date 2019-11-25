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Илон Маск объяснил, почему у пикапа Cybertruck разбились стекла

Понедельник, 25 ноября 2019, 23:50
Илон Маск объяснил, почему у пикапа Cybertruck разбились стекла

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что стекла нового пикапа Cybertruck, в которые на презентации бросали металлические шарики, треснули из-за неудачного испытания дверей.

Источник: twitter Маска

Детали: Маск сообщил, что двери тестировали ударом кувалдой, из-за чего основание стекла повредилось внутри.

Прямая речь: "Да, удар кувалдой по двери привел к тому, что повредилось основание стекла. Именно поэтому шарик не отскочил. Нужно было сделать все наоборот. В следующий раз…".

Напомним:

  • Компании Tesla уже получено более 150 000 заказов на электрический пикап Cybertruck.
  • Руководитель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck.
  • По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.
  • Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна, которые основатель Маск назвал "прозрачным металлом" во время презентации.

Темы: СШАэкология
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