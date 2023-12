Илон Маск объяснил, почему у пикапа Cybertruck разбились стекла

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что стекла нового пикапа Cybertruck, в которые на презентации бросали металлические шарики, треснули из-за неудачного испытания дверей.

Источник: twitter Маска

Детали: Маск сообщил, что двери тестировали ударом кувалдой, из-за чего основание стекла повредилось внутри.

Прямая речь: "Да, удар кувалдой по двери привел к тому, что повредилось основание стекла. Именно поэтому шарик не отскочил. Нужно было сделать все наоборот. В следующий раз…".

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz