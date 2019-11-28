Новости 28 ноября: рейтинг Зеленского, обыски у Зверобой

Рейтинг Зеленского стремительно упал до 52%, ГБР проводит обыски у Зверобой — новости, которые были актуальны 28 ноября.

О Зе!рейтинге

Доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце ноября 2019 года уменьшилась до 52%, и до 36% возросла доля тех, кто не одобряет действий президента.

Вместе с тем, 53% украинцев убеждены, что Зеленский более эффективен по сравнению со своим предшественником Петром Порошенко.

О Зверобой

Утром следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька).

Зверобой назвала обыски политическим преследованием и сказала, что следователи ГБР изъяли у нее оружие.

В партии "Европейская солидарность" назвали следственные действия частью политических репрессий новой власти.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.

Национальный банк подал иск в Соломенский районный суд города Киева по поводу клеветы от депутата Александра Дубинского.

Правительство решило провести электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований — это сэкономит 2-3 млрд грн.

Детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.