Партия Порошенко об обысках у Зверобой: Напоминает реакцию Януковича на "яичный теракт"

В партии "Европейская солидарность" назвали следственные действия у военной Елены Биленькой, известной как Маруся Зверобой, частью политических репрессий новой власти.

Источник: комментарий "ЕС"

Дословно: "Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации".

Детали: В "ЕС" считают, что наступление на Зверобой – "не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте, но и часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей".

Что предшествовало: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Марусе Зверобой - настоящее имя Елена Самбул (Биленька). У нее изъяли телефон, оружие и блокнот.

Сама военная считает, что ее разговор с нардепом "ЕС" Софией Фединой "вырван из контекста" и распиарен по телевидению. При этом Зверобой не отказалась от своих слов, то есть говорит, что президент Владимир Зеленский может пострадать на Донбассе, если продолжит хамить военным.

Предыстория: