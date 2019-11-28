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Партия Порошенко об обысках у Зверобой: Напоминает реакцию Януковича на "яичный теракт"

Четверг, 28 ноября 2019, 14:19

В партии "Европейская солидарность" назвали следственные действия у военной Елены Биленькой, известной как Маруся Зверобой, частью политических репрессий новой власти.

Источник: комментарий "ЕС"

Дословно: "Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" – это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации".

Детали: В "ЕС" считают, что наступление на Зверобой – "не только реакция на ее критические замечания относительно отступления на фронте, но и часть политических репрессий, которыми власть напрасно надеется приостановить турбопадение доверия со стороны избирателей".

Что предшествовало: Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Марусе Зверобой - настоящее имя Елена Самбул (Биленька). У нее изъяли телефон, оружие и блокнот.

Сама военная считает, что ее разговор с нардепом "ЕС" Софией Фединой "вырван из контекста" и распиарен по телевидению. При этом Зверобой не отказалась от своих слов, то есть говорит, что президент Владимир Зеленский может пострадать на Донбассе, если продолжит хамить военным.

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным.
  • На это отреагировалинардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: взрыв гранаты, обстрел и т.п.
  • Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко. 
  • Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловалсяв Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину. 
  • ГПУ по этому факту открыла уголовное производство.Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
  • Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
  • Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Бакановзаявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.
  • Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.
  • Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Украинская правда

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Темы: Маруся ЗверобойобыскиГБРЕвропейская солидарность
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