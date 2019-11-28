Новини 28 листопада: рейтинг Зеленського, обшуки у Звіробій

Рейтинг Зеленського стрімко впав до 52%, ДБР провело обшуки у Звіробій — новини, які були актуальні 28 листопада.

Про Зе!рейтинг

Частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського, у кінці листопада 2019 року зменшилася до 52%, і до 36% зросла частка тих, хто не схвалює дій президента.

Разом з тим 53% українців переконані, що Зеленський є більш ефективним у порівнянні зі своїм попередником Петром Порошенком.

Про Звіробій

Вранці слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька).

Звіробій назвала обшуки політичним переслідуванням і сказала, що слідчі ДБР вилучили у неї зброю.

У партії "Європейська солідарність" назвали слідчі дії частиною політичних репресій нової влади.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву про звільнення.

Національний банк подав позов у Солом’янський районний суд міста Києва щодо наклепів від депутата Олександра Дубінського.

Уряд вирішив провести електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень — це зекономить 2-3 млрд грн.

Детективи НАБУ вручили повідомлення про підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, причетному до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами.