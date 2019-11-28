ГБР проводит обыск у волонтера Зверобой

1862 просмотра
Четверг, 28 ноября 2019, 09:42

Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька), – подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента.

Источник: стрим Зверобой в Facebook

Детали: Как видно из видео, к волонтеру и добровольцу пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые.

В начале представители ГБР угрожали выбить дверь, если Зверобой ее откроет.

Волонтер просила подождать, отметив, что ждет адвоката.

Обыск проходит на основании постановления суда. Перед следственными действиями у Зверобой изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался. 

Короза не сказал, по какому делу пришли с обыском к волонтеру, но на днях ГБР сообщило, что его следователи направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату Софии Федине и гражданке Марусе Зверобой.

Что было раньше: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины. 

Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Предыстория:

  • 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
  • На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
  • Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко. 
  • Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину. 
  • ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
  • Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
  • Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

Украинская правда
Темы: ГБР обыски волонтеры


powered by lun.ua
Материалы по теме
Труба: Голос из "прослушки" похож на мой, для экспертизы нет оригинала 27 ноября 2019, 21:45
Комитет Рады поддержал поправку, из-за которой голодает адвокат семей Небесной сотни 27 ноября 2019, 17:55
Дело о бронежилетах: ГБР объявило подозрение поставщику Минобороны 27 ноября 2019, 11:50
Все новости
Главные новости
США планируют сократить финансирование НАТО и направить деньги на поддержку Украины — CNN
Глава ОБСЕ приедет в Станицу Луганскую
Антикорсуд определил залог за Садового в 50 раз меньше, чем хотел прокурор
Труба: Голос из "прослушки" похож на мой, для экспертизы нет оригинала
Все новости
еда

Как сделать макароны дома

Дети

Как успешно общаться с детьми? Полезные советы и упражнения

Опыт

Как заткнуть рот сексисту-шутнику? 4 истории женщин, которые заставят вас хохотать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів