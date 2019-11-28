ГБР проводит обыск у Зверобой
Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька).
Источник: стрим Зверобой в Facebook, ведущий Тарас Березовец в Facebook, нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в Facebook
Детали: Как видно из видео, к волонтеру и добровольцу пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые.
В начале представители ГБР угрожали выбить дверь, если Зверобой ее откроет.
Волонтер просила подождать, отметив, что ждет адвоката.
Обыск проходит на основании постановления суда. Перед следственными действиями у Зверобой изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался.
Короза не сказал, по какому делу пришли с обыском к волонтеру, но на днях ГБР сообщило, что его следователи направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату Софии Федине и гражданке Марусе Зверобой.
Ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец уточнил, что обыск проходит в доме Зверобой в Калиновке и назвал следственные действия "турбодиктатурою в действии" и "политическими репрессиями". Он также добавил, что после того, как у волонтера изъяли телефон, связь с ней оборвалась.
Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина, которой подготовили проект подозрения по той же статье, что и Зверобой, назвала обыск "33-м годом", "хамством" и "диким поведением"
Федина также поинтересовалась, не хочет ли "ГБР-нквд" провести следственные действия и обыски в своего "т.н. руководителя по делу обнародованных коррупционных записей".
Что было раньше: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.
Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).
Предыстория:
- 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
- На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.
- Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.
- Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.
- ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.
- Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.
- Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.