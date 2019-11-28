Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру Маруси Зверобой – настоящее имя Елена Самбул (Биленька), – подозреваемой в угрозе убийством в отношении президента.

Источник: стрим Зверобой в Facebook

Детали: Как видно из видео, к волонтеру и добровольцу пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения "Альфа" – и женщины-понятые.

В начале представители ГБР угрожали выбить дверь, если Зверобой ее откроет.

Волонтер просила подождать, отметив, что ждет адвоката.

Обыск проходит на основании постановления суда. Перед следственными действиями у Зверобой изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался.

Короза не сказал, по какому делу пришли с обыском к волонтеру, но на днях ГБР сообщило, что его следователи направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату Софии Федине и гражданке Марусе Зверобой.

Что было раньше: Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Также подозрение подготовили Зверобой. Их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

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