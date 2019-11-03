В Нидерландах отреагировали на заявления Цемаха российским пропагандистам

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 16:47

В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.

Источник: прес-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии "Укринформу"

Дословно: "Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT) ... Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила прес-секретарь прокуратуры.

При этом она отметила, что Цемах является человеком, который "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что отправили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российских органов 7 сентября 2019 г. с целью его экстрадиции в Нидерланды.

Темы: MH17 Нидерланды Росcия


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