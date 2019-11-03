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В Нидерландах отреагировали на заявления Цемаха российским пропагандистам

Воскресенье, 3 ноября 2019, 15:47
В Нидерландах отреагировали на заявления Цемаха российским пропагандистам

В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать заявление боевика "ДНР" Владимира Цемаха о том, что ему предлагали гражданство и дом в Нидерландах в обмен на показания по делу МН17.

Источник: прес-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк в комментарии "Укринформу"

Дословно: "Я смотрела интервью. Это правда, что Цемаха допросила Международная совместная следственная группа (JIT) ... Эти разговоры всегда конфиденциальны, поэтому я не могу обнародовать, что он сказал", - заявила прес-секретарь прокуратуры.

При этом она отметила, что Цемах является человеком, который "представляет интерес для Международной совместной следственной группы".

Также в прокуратуре Нидерландов напомнили, что отправили запрос на временный арест Цемаха в компетентные российских органов 7 сентября 2019 г. с целью его экстрадиции в Нидерланды.

Предыстория: 

  • Ранее подозреваемый в причастности к катастрофе малазийского Boeing Владимир Цемах, который был отпущен Украиной в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.
  • По словам Цемаха, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и полиции Нидерландов и предлагали программу защиты свидетеля, гражданство и "домик в Голландии". 

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Напомним, 

  • 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.
  • В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.
  • 9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать ЦемахаН идерландам.
  • Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
  • 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
  • Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".
  • Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Темы: MH17НидерландыРосcия
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