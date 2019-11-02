Цемах заявил Вышинскому, что ему предлагали гражданство Нидерландов

Подозреваемый в причастности к катастрофе малазийского Boeing Владимир Цемах, который был отпущен Украиной в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

Источник: интервью Цемаха исполнительному директору ИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в программе "Люди Донбасса"

Детали: По словам Цемаха, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и полиции Нидерландов.

Цемах о предложениях: "Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? — вот это меня удивило, я торговаться не стал".

Об "акте терроризма": "Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолёты пролетали, и больше в районе Снежного не летали".

По словам Цемаха, он попросил привезти ему трубы, после чего их набили песком, а из жести сделали "пусковые механизмы".

"У меня "по красоте" ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две "зэушки" и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счёту", — сказал он.

Цемах отмечает, что Киев не смог предоставить какой-либо объективной информации о его причастности к инциденту с Boeing.

Об отсутствии доказательств: "Это беспредел какой-то. Ведь у них реально против меня ничего нет и быть не может. Потому что я не участвовал в этих событиях. И пытаться сделать из меня козла отпущения? Это неинтересно".

На вопрос, будет ли он обращаться в международные суды, Цемах ответил: "Рассматриваю такую возможность".

По его словам, после похищения в июне ему кололи транквилизаторы.

Цемах также считает, что СБУ предоставила его документы, которые были изъяты, расследовательскому сайту Bellingcat, хотя они должны были храниться под грифом "тайна следствия".

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс утверждает, что фотографию удостоверения Цемаха авторы материала нашли на одной из страниц "ВКонтакте".

Узнать больше: Помощник президента Андрей Ермак: Фамилия Цемаха на обмен в разговорах Зеленского и Путина была с самого начала

Цемаха отпустили. Реакция соцсетей

Дело Цемаха и обмен пленными. Когда украинцы смогут вернуться домой

Предыстория: