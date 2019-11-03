Премьер-лига: "Динамо" в Киеве легко побеждает "Львов"

Киевское "Динамо" в матче 13 тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:0 разгромило ПФК "Львов".

Матч состоялся 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Для киевлян игра прошла легко и с собственноручно созданными препятствиями. С 35-й минуты динамовцы играли в меньшинстве, после того как Сергей Сидорчук умудрился получить за это время два предупреждения и покинуть поле. Но уже до этой минуты "Динамо" вело со счетом 2:0.

На десятой минуте Виталий Миколенко прострелил в штрафную и Николай Шапаренко ударом головой метров с девяти пробил в угол ворот - 1:0.

Территориальное и игровое преимущество команды Алексея Михайличенко на 30-й минуте трансформировалась во второй гол. В штрафной "Львова" забивают Фран Соля и судья ставит пенальти. С 11-ти метров Виктор Цыганков не оставил шансов вратарю львовян.

Гости у ворот "Динамо" за весь матч выдали пару ударов, но они не стали проблемными для голкипера киевлян.

Динамовцы в меньшинстве продолжали контролировать игру и создавать моменты у ворот "Львова". Дважды после ударов Де Пены "Львов" спасал Богдан Сарнавский.

На 82-й минуте счет становится 3:0. После паса с фланга от Александра Караваева бил метров с 11-ти Цыганков, и Сарнавский отражает удар. На добивании первым был Артем Беседин, который уже попадает в ворота.

Через пару минут Беньямин Вербич мог увеличить счет, но не сумел переиграть вратаря "Львова". В добавленное арбитром время "Динамо" таки забивает четвертый гол. После подачи углового и пары рикошетов Денис Попов расстрелял ворота львовян - 4:0.

Другие матчи 13 тура завершились с такими результатами: "Карпаты" - "Шахтер" - 0:3, "Ворскла" - "Десна" - 0:1, "Днепр-1" - "Заря" - 1:4, "Александрия" - "Мариуполь" - 3:1.