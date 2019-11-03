Николаев: Арестовали четырех членов банды, которые похищали людей

Суд Николаева арестовал четырех членов вооруженной преступной группировки, подозреваемых в захвате и похищении людей.

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: Решение о содержании под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога принято Центральным райсудом Николаева 3 ноября в отношении двух членов группировки - 41-и 47-летних жителей г.Вознесенск.

В отношении еще двух фигурантов дела - главаря ОПГ и его 25-летнего сообщника - аналогичное решение было принято 2 ноября.

Следствие по делу продолжается.

Предыстория:

1 ноября следователи задержали четырех фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений по ч.3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством", ч.1 ст.147 "Захват заложников", ч.2 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.126 "Побои и истязание", ч.1 ст .357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".