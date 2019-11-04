След "дикого зверя" и маскнакидки: как вьетнамцы прорывались через украинскую границу

На Закарпатье военнослужащие Мукачевского пограничного отряда помешали группе из 12 мигрантов попасть в Венгрию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Получив информацию о движении на окраине населенного пункта Горонглаб неизвестных на место сразу выехала группа реагирования. Нарушители пробирались к границе и были задержаны в 300 метрах от нее".

Детали: По данным правоохранителей, группа нелегалов состояла из 12 человек, среди которых 7 мужчин и 5 женщин. Документов с собой они не имели, однако назвались гражданами Вьетнама. По подозрению в содействии незаконному пересечению через границу, задержан также 26-летний украинец, который пытался оказать физическое сопротивление.

Отмечается, что организаторы хорошо готовили нелегалов для путешествия. Вьетнамцы имели при себе маскировочные накидки, позволяющих им оставаться незамеченными от тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного.

На незаконных мигрантов составили админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП за попытку нарушения границы. Будут проведены фильтрационно-проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств их путешествия.

На украинца составлен протокол по ст.185-10 КоАП в Нацполицию направлено уведомление о признаках уголовного преступления по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Дополнительно: По данным ГПСУ, за 9 месяцев 2019 года, сотрудники Госпогранслужбы задержали более 60 граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.