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РосСМИ: В "ДНР" дали сигнал готовности к разведению в Петровском

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:47

Российские медиа распространили информацию, что представители так называемой "ДНР" якобы подали сигнал о готовности к разведению сил и средств у поселка Петровское.

Источник: РИА Новости, ТАСС со ссылкой на "представительство республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

Дословно с Telegram-канала представительства: "В 13:00 (12:00 по Киеву – ред,) народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету белого цвета в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе населенного пункта Петровское".

Детали: Украинская сторона СЦКК ранее заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств в Петровском, хотя разведение невозиожно: 7 суток "тишины" там не наблюдалось.  

Представитель т.н. "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил: "7 дней "тишины" для Петровского – абсолютный фейк! В 2016 году у Киева не возникло никаких проблем с отводом сил и средств на участке "Петровское". И норма о 7 днях тишины была тогда выполнена. Сейчас ни в Золотом, ни в Петровском она не применяется, и об этом договаривались стороны в Минске 1 октября 2019 года".

Мирошник заявил, что договоренности по Петровскому касались 4 ноября..

Т.н. "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова также заявляла, что отвод сил и средств сторон конфликта в районе села Петровское на Донбассе начнется 4 ноября.

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
  • В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
  • В Петровском же 30 октября были зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 4 ноября, Киев отложил.

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Темы: Разведение силДонбассДонецкая областьДНР
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