РосСМИ: В "ДНР" дали сигнал готовности к разведению в Петровском

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Понедельник, 4 ноября 2019, 12:47

Российские медиа распространили информацию, что представители так называемой "ДНР" якобы подали сигнал о готовности к разведению сил и средств у поселка Петровское.

Источник: РИА Новости, ТАСС со ссылкой на "представительство республики" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

Дословно с Telegram-канала представительства: "В 13:00 (12:00 по Киеву – ред,) народная милиция ДНР запустила сигнальную ракету белого цвета в знак готовности приступить к возобновленному разведению на участке в районе населенного пункта Петровское".

Детали: Украинская сторона СЦКК ранее заявила, что оккупационные власти ОРДЛО собираются запустить белую ракету, сигнализирующую о начале разведения сил и средств, хотя разведение невозвожно: 7 суток "тишины" не наблюдалось.  

Представитель т.н. "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил: "Семь дней "тишины" для Петровского – абсолютный фейк! В 2016 году у Киева не возникло никаких проблем с отводом сил и средств на участке "Петровское". И норма о семи днях тишины была тогда выполнена. Сейчас ни в Золотом, ни в Петровском она не применяется, и об этом договаривались стороны в Минске 1 октября 2019 года".

Мирошник заявил, что договоренности по Петровскому касались 4 ноября..

Т.н. "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова также заявляла, что отвод сил и средств сторон конфликта в районе села Петровское в Донбассе начнется 4 ноября.

Темы: Разведение сил Донбасс Донецкая область ДНР


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