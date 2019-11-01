В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны

В Петровском 30 октября зафиксированы обстрелы, поэтому дата разведения сил и средств (ранее было согласовано 4 ноября) на этом участке будет пересмотрена.

Источник: заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка на брифинге в пятницу в Киеве

Прямая речь: "Действительно обстрелы были, и поэтому мы ожидаем просмотра даты разведения, потому что мы ждем 7 дней от обстрелов".

Он уточнил, что последние обстрелы были зафиксированы 30 октября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Почему это важно: Разведение сил в Золотом и Петровском одно из основных условий встречи в нормандской формате на высшем уровне. Президент Украины и министр иностранных дел надеются, что встреча состоится в ноябре.

После сообщения о разведении в Золотом 29 октября Зеленский разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проведение "нормандской встречи" зависит от Путина не в последнюю очередь.

Лидеры "четверки": Зеленский, Меркель, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Предыстория:

29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.

29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщала и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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