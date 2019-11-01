Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны

Пятница, 1 ноября 2019, 12:43
В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны

В Петровском 30 октября зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этом участке 4 ноября не начнется.

Источник: заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка на брифинге в пятницу в Киеве

Прямая речь: "Действительно обстрелы были, и поэтому мы ожидаем просмотра даты разведения, потому что мы ждем 7 дней от обстрелов".

Детали: Он уточнил, что последние обстрелы были зафиксированы 30 октября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Почему это важно: Разведение сил в Золотом и Петровском одно из основных условий встречи в нормандской формате на высшем уровне. Президент Украины и министр иностранных дел надеются, что встреча состоится в ноябре.

После сообщения о разведении в Золотом 29 октября Зеленский разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проведение "нормандской встречи"  зависит от Путина не в последнюю очередь.

Лидеры "четверки": Зеленский, Меркель, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Читайте также: Пристайко: "нормандская встреча" в ноябре – последний шанс "Минска"

Предыстория:

  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • 29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".
  • Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщала и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Темы: Разведение силООСбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Разведение сил
Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP
Миссия ОБСЕ заметила, что боевики восстанавливают свои позиции возле Петровского
Боевики обстреляли участок разведения
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: