Одессит планировал убить работодателя: полиция его разыграла
Правоохранители имитировали убийство, чтобы задержать 36-летнего жителя Одессы, который организовал ради наживы нападение на своего работодателя.
Источники: пресс-служба Национальной полиции
Дословно: "Было установлено, что 36-летний мужчина подыскивает лиц в уголовных кругах для совершения разбойного нападения на своего работодателя - местного предпринимателя в сфере торговли.
При проверке информация нашла свое подтверждение.
Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, время и маршрут его передвижения злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла".
Детали: Оперативники решили действовать на опережение, чтобы спасти жертву и задержать организатора.
В частности, правоохранители имитировали преступление с использованием оружия и овладением сумки с деньгами предпринимателя.
После этого "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину от "добычи".
Сразу после передачи части средств, заказчика задержали. Во время обыска у него изъяли деньги и пакетик с порошкообразным веществом.
Сейчас мужчине объявили о подозрении по ст.27, ч.2 ст.187 (разбой) УК. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.
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