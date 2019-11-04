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Одессит планировал убить работодателя: полиция его разыграла

Понедельник, 4 ноября 2019, 14:42

Правоохранители имитировали убийство, чтобы задержать 36-летнего жителя Одессы, который организовал ради наживы нападение на своего работодателя.

Источники: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Было установлено, что 36-летний мужчина подыскивает лиц в уголовных кругах для совершения разбойного нападения на своего работодателя - местного предпринимателя в сфере торговли.

При проверке информация нашла свое подтверждение.

Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, время и маршрут его передвижения злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла".

 

Детали: Оперативники решили действовать на опережение, чтобы спасти жертву и задержать организатора.

В частности, правоохранители имитировали преступление с использованием оружия и овладением сумки с деньгами предпринимателя.

После этого "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину от "добычи".
Сразу после передачи части средств, заказчика задержали. Во время обыска у него изъяли деньги и пакетик с порошкообразным веществом.

 

Сейчас мужчине объявили о подозрении по ст.27, ч.2 ст.187 (разбой) УК. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Одессаполицияубийство
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