Рябошапка заявил, что прокуроры не хотела расследовать дело Гандзюк

48 просмотров
Среда, 6 ноября 2019, 05:13

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров. 

Источник: интервью генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки изданию LB.ua.

На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка сказал, что "та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты".

Читайте также: Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: 

Темы: нападение на Гандзюк Рябошапка прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Банковой провели акцию "Год без Кати" 4 ноября 2019, 21:05
Поверенный США в Украине: Требуем справедливости для Гандзюк 4 ноября 2019, 17:06
Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки 4 ноября 2019, 16:05
Все новости
Главные новости
Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке
Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе
Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ
Все новости
Фотопроект

Если бы собаки танцевали

здоровье

Почему йога может вредить: объясняет физиотерапевт

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів