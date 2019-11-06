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Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

Среда, 6 ноября 2019, 04:13

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров. 

Источник: интервью генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки изданию LB.ua.

На вопрос журналиста, был ли со стороны прокуроров, которые занимались этим делом, саботаж, Рябошапка ответил:

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, связан ли этот факт с возможной причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка сказал, что "та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты".

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Напомним: 

Темы: нападение на ГандзюкРябошапкапрокуратура
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