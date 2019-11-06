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Рябошапка: Горбатюк и конфликт – это синонимы

Среда, 6 ноября 2019, 09:29

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что управление специальных расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком занималось не своими делами.

В интервью LB.ua генпрокурор также сказал, что Горбатюка уволили, потому что он не захотел проходить переаттестацию.

"Если Сергей Викторович не захотел работать дальше в силу определенных своих мотивов, которые он скрывает от нас, от вас... Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", – сказал Рябошапка.

"Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт – это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться ото всех", – заявил он.

Рябошапка отметил: "Мы взяли статистику (работы управления спецрасследований – ред.). Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные – непонятно чего. Там – неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были".

На вопрос, почему до сих пор нет ответа, что произошло на Майдане, он сказал, что "это – вопрос эффективности работы руководства этого подразделения".

На вопрос, почему за 5 лет не раскрыто, кто убил протестующих, Рябошапка ответил: "Давайте позовем Сергея Викторовича (Горбатюка – ред.). Нам также очень интересно".

Генпрокурор также подтвердил, что предлагал адвокату семей погибших Евгении Закревский возглавить департамент, который будет осуществлять процессуальное руководство в делах, связанных с событиями 2013-2014 годов на Майдане. Но она отказалась: "Мы не достигли согласия по всем элементам договоренности".

Он предположил, что этот департамент может возглавить "тот, кто не поддержал Сергея Викторовича (Горбатюка – ред.) в его демарши".

Напомним, 29 октября руководителем департамента назначили Виктора Мисяка, его заместителем – Алексея Донского.

Предыстория:

  • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
  • 5 ноября Андрей Портнов заявил, что Сергей Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства" по расстрелам милиционеров во время Революции Достоинства. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей из-за этого.
  • Сергей Горбатюк в ответ заявил, что его бывший подчиненный вместе с юристом Андреем Портновым могли похитить материалы расследования, чтобы обвинить его в преступлении.
  • Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в Кабинете министров. Речь идет об Андрее Богдане.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаГенпрокуратураМайдан
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