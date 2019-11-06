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На Донбассе ранили сразу четырех украинских бойцов

Среда, 6 ноября 2019, 17:27
На Донбассе ранили сразу четырех украинских бойцов

В зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения 4 военнослужащих Объединенных сил.

Источник: Сообщение на Facebook-странице Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

"На протяжении текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил".

Детали: Указывается, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября. Также украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Начало практических мероприятий предварительно запланирован на 8 ноября 2019 при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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