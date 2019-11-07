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Полиция остановила драку сотни футбольных фанатов во Львове

Четверг, 7 ноября 2019, 05:31

Правоохранители пресекли драку около сотни футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии, которая проходила в центре Львова.

Источник: полиция Львовской области в Facebook

Детали: Около 23:15 в полицию поступило сообщение о драке на площади Галицкой.

 
Правоохранители пресекли драку около сотни футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии, которая проходила в центре Львова.
Полиция Львовской области

На месте происшествия правоохранители задержали 12 молодых людей, из которых четверо жители Львова в возрасте от 20 до 22 лет, другие - иностранцы.

Во время прекращения драки пострадало два полицейских и повреждены два служебных авто.

Дословно: "Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации."

Ольга Гетьманец, УП
Темы: полицияЛьвовфутбол
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