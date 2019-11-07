Полиция остановила драку сотни футбольных фанатов во Львове
845 просмотров
Четверг, 7 ноября 2019, 06:31
Правоохранители пресекли драку около сотни футбольных болельщиков из Украины, Франции и Германии, которая проходила в центре Львова.
Источник: полиция Львовской области в Facebook
Детали: Около 23:15 в полицию поступило сообщение о драке на площади Галицкой.
На месте происшествия правоохранители задержали 12 молодых людей, из которых четверо жители Львова в возрасте от 20 до 22 лет, другие - иностранцы.
Во время прекращения драки пострадало два полицейских и повреждены два служебных авто.
Дословно: "Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации."
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua