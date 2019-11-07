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Трамп хотел, чтобы генпрокурор назвал его разговор с Зеленским законным – WP

Четверг, 7 ноября 2019, 06:38

Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The Washington Post

Детали: Как утверждают источники издания, такая просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября. После того, как стенограмма разговора президентов была обнародована.

Барр отказался выполнять такую ​​просьбу главы Белого дома. Однако, как отмечает издание, отношения Трампа и Барра после отказа последнего встать на защиту президента не ухудшились.

Напомним:

  • В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
  • На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ТрампСШАимпичментЗеленский
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