Трамп хотел, чтобы генпрокурор назвал его разговор с Зеленским законным – WP

Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: The Washington Post

Детали: Как утверждают источники издания, такая просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября. После того, как стенограмма разговора президентов была обнародована.

Барр отказался выполнять такую ​​просьбу главы Белого дома. Однако, как отмечает издание, отношения Трампа и Барра после отказа последнего встать на защиту президента не ухудшились.

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

На следующей неделе состоятся первые открытые слушания по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Предыстория: