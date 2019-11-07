Главные новости среды и ночи: "шок" Зеленского, доходы Порошенко

Зеленский "в шоке" от завода Малышева и просит Гончарука собрать правительство, ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет — новости, которые были актуальны 6 ноября.

О "шоке" Зеленского

Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров собрать совещание для улучшения эффективности и условий труда на предприятиях оборонного комплекса.

О доходах Порошенко

В рамках расследования по отдыху Порошенко на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных экс-президентом страховых взносах за 5 лет.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Кабмине ожидают, что средняя зарплата в Украине ежегодно будет расти на 2 тысячи гривен.

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил о решении прекратить выступать за сборную Украины по футболу.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

Экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко оспаривает указ президента Петра Порошенко в суде, так как на момент увольнения официально находился на больничном.

Один человек погиб, двое получили телесные повреждения в результате взрыва авто в Святошинском районе Киева. Полиция объявила о введении спецоперации.