Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини середи і ночі: "шок" Зеленського, доходи Порошенка

Четвер, 7 листопада 2019, 07:00

Зеленський "в шоці" від заводу Малишева і просить Гончарука зібрати уряд, ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років — новини, які були актуальні 6 листопада.

Про "шок" Зеленського

Президент Володимир Зеленський вимагає від Кабінету міністрів зібрати нараду для покращення ефективності та умов праці на підприємствах оборонного комплексу.

Про доходи Порошенка

В рамках розслідування щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах суд надав слідчим Державного бюро розслідувань доступ до інформації щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених екс-президентом страхових внесків за 5 років.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

У Кабміні очікують, що середня зарплата в Україні щороку зростатиме на 2 тисячі гривень.

Німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький заявив про рішення припинити виступати за збірну України з футболу.

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер очолив Харківську обласну державну адміністрацію.

Ексзаступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржує указ президента Петра Порошенка в суді, бо на момент звільнення офіційно перебував на лікарняному.

Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: