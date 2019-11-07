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Порошенко приехал в Станицу Луганскую посмотреть на мост и попиариться 

Четверг, 7 ноября 2019, 10:02

Пятый президент Петр Порошенко поехал в Станице Луганской, чтобы проверить произошло ли разведения войск, и заявил, что за чертой разведения боевики переоделись в гражданское и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны.

Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Моя устойчивая позиция - мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли".

Детали: Порошенко сопровождали однопартийцы из "Европейской солидарности" София Федина, Ирина Геращенко, Михаил Забродский.

В рамках визита на восток Украины он произнес речь в военном лицее в Кременной, спел гимн на линии разведения и устроил фотосессию с национальным флагом.

Что было раньше: В конце октября президент Владимир Зеленский также ездил на Восток.

Зеленский ездил в Золотое-4 где сейчас идет процесс разведения. Добровольцы и ветераны там выступали против отвода украинских войск.

Зеленский провел длительную беседу с добровольцами и эмоционально призвал их вывезти оружие из Золотого.

В штабе Операции объединенных сил после этого заявили, что люди с оружием, с которыми в Золотом общался президент, находились там нелегально.

Визит Зеленский снял на камеру, а по итогам офис президента опубликовал видео на 24 минуты "За крок до миру".

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоДонбассРазведение сил
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