Порошенко приехал в Станицу Луганскую посмотреть на мост и попиариться 

Пятый президент Петр Порошенко поехал в Станице Луганской, чтобы проверить произошло ли разведения войск, и заявил, что за чертой разведения боевики переоделись в гражданское и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны.

Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Моя устойчивая позиция - мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли".

Предыстория: