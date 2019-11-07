Порошенко приехал в Станицу Луганскую посмотреть на мост и попиариться 

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Четверг, 7 ноября 2019, 11:02

Пятый президент Петр Порошенко поехал в Станице Луганской, чтобы проверить произошло ли разведения войск, и заявил, что за чертой разведения боевики переоделись в гражданское и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Дословно: "С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны.

Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях.

Моя устойчивая позиция - мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли".

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

Украинская правда
Темы: Порошенко Донбасс Разведение сил


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