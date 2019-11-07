Суд предоставил Пашинскому статус человека, которому "грозит опасность"

Экс-нардепа Сергея Пашинского не могут доставить на допрос в Святошинский суд в деле о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, потому что он относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Источник: комментарии пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой и стороны защиты Пашинского, "5 канал"

Прямая речь Ивановой: "Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд".

Детали: 7 ноября во Святошинском суде Пашинского должны были допросить по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кроме того, в суде решили, что допрос проведут в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам.

Допрос Пашинского запланировали на 21 ноября.

Защита Пашинского отказался комментировать "Украинской правде", с чем связано ходатайство адвокатов. Защитники экс-нардепа не захотели говорить, кто и как может угрожать Пашинскому.

Сейчас Пашинский находится под арестом. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов соответствующую меру пресечения без права внесения залога.

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Напомним: