Суд предоставил Пашинскому статус человека, которому "грозит опасность"

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Четверг, 7 ноября 2019, 15:31

Экс-нардепа Сергея Пашинского не могут доставить на допрос в Святошинский суд в деле о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, потому что он относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Источник: комментарии пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой и стороны защиты Пашинского, "5 канал"

Прямая речь Ивановой: "Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд".

Детали: 7 ноября во Святошинском суде Пашинского должны были допросить по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кроме того, в суде решили, что допрос проведут в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам.

Допрос Пашинского запланировали на 21 ноября.

Защита Пашинского отказался комментировать "Украинской правде", с чем связано ходатайство адвокатов. Защитники экс-нардепа не захотели говорить, кто и как может угрожать Пашинскому.

Сейчас Пашинский находится под арестом. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов соответствующую меру пресечения без права внесения залога.

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Напомним:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 14 ноября 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата Сергея Пашинского.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти.
  • Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел.

Украинская правда
Темы: Пашинский суд ГБР


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