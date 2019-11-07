Из-за обстрелов в Донбассе погиб боец, еще четверо ранены
Четверг, 7 ноября 2019, 17:22
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены.
Источник: вечерняя сводка штаба ООС
Дословно: "На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения".
Детали: По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Иинскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Украинская правда