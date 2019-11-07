Из-за обстрелов в Донбассе погиб боец, еще четверо ранены

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Четверг, 7 ноября 2019, 18:22

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо ранены.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре наших защитника получили ранения".

Детали: По данным штаба, противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Иинскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


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