Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

5040 просмотров
Пятница, 8 ноября 2019, 04:12

7 ноября от вражеского обстрела погиб боец ​​инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.

Источник: пост 92-й бригады в Facebook

Детали: Бродников вместе с другими военными выполняли задачи по обеспечению лесом-кругляком свое подразделение. Когда украинские военные выгружали древесину, боевики произвели два выстрела из противотанковой управляемой ракеты.

Военнослужащий Бродников погиб на месте.

В ряды бригады он пришел еще в 2016 году.

Трое армейцев получили ранения различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним:

  • По сообщению штаба ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Цемах даст показания по делу MH17, если голландцы приедут на Донбасс – адвокат 7 ноября 2019, 20:56
Из-за обстрелов в Донбассе погиб боец, еще четверо ранены 7 ноября 2019, 18:22
Хомчак и Аваков анонсировали начало разведения в Петровском 7 ноября 2019, 17:18
Все новости
Главные новости
Глава фракции "Голос" назвал еще один способ решения проблемы Донбасса
Бундестаг провалил голосование по Северному потоку-2
"Прямой" вживую показал "захват" телеканала
Bellingcat установила имя и место боевика РФ, разыскиваемого ГПУ за убийство
Все новости
Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Фотопроект

Если бы собаки танцевали

тест

Что вы знаете о дифтерии и защите от нее

Поиск по сайту
Архив
Весь архів