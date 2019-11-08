Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Пятница, 8 ноября 2019, 03:12
7 ноября от вражеского обстрела погиб боец инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.
Источник: пост 92-й бригады в Facebook
Детали: Бродников вместе с другими военными выполняли задачи по обеспечению лесом-кругляком свое подразделение. Когда украинские военные выгружали древесину, боевики произвели два выстрела из противотанковой управляемой ракеты.
Военнослужащий Бродников погиб на месте.
В ряды бригады он пришел еще в 2016 году.
Кроме этого, трое армейцев получили ранения различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Напомним:
- По сообщению штаба ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения.
Ольга Гетьманец, УП