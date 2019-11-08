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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Пятница, 8 ноября 2019, 03:12

7 ноября от вражеского обстрела погиб боец ​​инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.

Источник: пост 92-й бригады в Facebook

Детали: Бродников вместе с другими военными выполняли задачи по обеспечению лесом-кругляком свое подразделение. Когда украинские военные выгружали древесину, боевики произвели два выстрела из противотанковой управляемой ракеты.

 
7 ноября от вражеского обстрела погиб боец ​​инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.
92 ОМБ имени Ивана Сирко

Военнослужащий Бродников погиб на месте.

В ряды бригады он пришел еще в 2016 году.

Кроме этого, трое армейцев получили ранения различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним:

  • По сообщению штаба ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: один военный погиб, еще четверо получили ранения.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООС
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