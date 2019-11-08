Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

7 ноября от вражеского обстрела погиб боец ​​инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников.

Источник: пост 92-й бригады в Facebook

Детали: Бродников вместе с другими военными выполняли задачи по обеспечению лесом-кругляком свое подразделение. Когда украинские военные выгружали древесину, боевики произвели два выстрела из противотанковой управляемой ракеты.

7 ноября от вражеского обстрела погиб боец ​​инженерного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко 23-летний Герман Бродников. 92 ОМБ имени Ивана Сирко

Военнослужащий Бродников погиб на месте.

В ряды бригады он пришел еще в 2016 году.

Кроме этого, трое армейцев получили ранения различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним: