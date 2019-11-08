Стало відомо ім’я загиблого на Донбасі військового
П'ятниця, 8 листопада 2019, 03:12
7 листопада від ворожого обстрілу загинув боєць інженерного відділення 92-ї окремої механізованої бригиди імені Івана Сірка 23-річний Герман Бродніков.
Джерело: пост 92-ї бригади у Facebook
Деталі: Бродніков разом із іншими військовими виконували завдання по забезпеченню лісом-кругляком свій підрозділ. Коли українські військові вивантажували деревину, бойовики здійснили два постріли із протитанкової керованої ракети.
Військовослужбовець загинув на місці.
До лав бригади хлопець прийшов ще в 2016 році.
Крім цього,троє армійців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Один з них перебуває у важкому стані.
Нагадаємо:
- За повідомлення штабу ООС, впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: один військовий загинув, ще четверо отримали поранення.
Ольга Гетьманець, УП