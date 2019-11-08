Кривонос не знает, оставляют его в составе СНБО

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Пятница, 8 ноября 2019, 07:22

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что руководитель СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета.

Источник: выступление Кривоноса в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1"

Прямая речь: "Как будет дальше, честно скажу, с учетом позиции секретаря СНБО, что он не видит меня в Совете нацбезопасности и обороны. Хотя я считаю, что там я еще могу много сделать в пользу нашего государства и реализовать непосредственно то, для чего я пришел (реализация программы "Пять шагов")."

Детали: Кривонос добавил, что поскольку назначение в СНБО делает президент, то Данилову он ответил, что ждет решения Зеленского.

Народный депутат от партии "Слуга народа", членкиня парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук сказала, что по ее мнению, нужно не допустить отставки Кривоноса. Она добавила, что позиция секретаря СНБО "очень странная".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СНБО


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