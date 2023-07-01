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За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 00:03
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия", согласно которому за коррупцию в судах будут лишать свободы на 10 - 15 лет с конфискацией имущества.

Источник: указ на сайте Офиса президента

Дословно: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия".

Детали Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Согласно решению СНБО предлагается, в частности, внести изменения в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также предлагается усилить роль института суда присяжных и расширить его применение.

Кроме того, предлагается проведение Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, подтверждение законности источников происхождения имущества.

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Среди прочего, предложено усовершенствовать порядок избрания судей Верховного суда в Большую палату Верховного суда и ввести механизм их отзыва собранием судей соответствующих кассационных суде.

Рассматривается возможность введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа и т.д.

Кабинету министров во взаимодействии с Европейской комиссией "За демократию через право" (Венецианская комиссия) необходимо будет подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного суда Украины.

Темы: ЗеленскийсудкоррупцияСНБО
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