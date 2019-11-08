За Дубневича внесли залог – адвокат

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.

Источник: комментарий адвоката Дубневича Алексея Шевчука УП

Прямая речь: "Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда.

Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО.

Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков".

Детали: По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС – за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения – залог.

По словам защитника, он пока не знает, где находится Дубневич, "поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать".

Он прогнозирует, что его подзащитный может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда. Но не исключает, что его клиент может найтись и "где-то в Хмельницком".

Шевчук добавил, что уже обратился в НАБУ с вопросом, куда этапировали Дубневича.

Что было раньше: 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 90 миллионов гривен.

"Украинская правда" также обратилась в НАБУ с просьбой предоставить информацию о местонахождении Дубневича.

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