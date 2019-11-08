У Оболонской набережной в Киеве затонула яхта

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Пятница, 8 ноября 2019, 15:04

Между заливом Собачье устье и заливом Верблюд в Оболонском районе затонула яхта.

Источник: ГосЧС Украины в г. Киеве

Дословно: "8 ноября, в 09:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение от водной полиции о том, что между заливом Собачье устье и заливом Верблюд в Оболонском районе затонула яхта".

Детали: На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда. На месте происшествия спасатели установили, что затонула однопалубная яхта. Погибших или травмированных не обнаружено. Обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.

 






Украинская правда
Темы: Киев ГСЧС


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