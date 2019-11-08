Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Опубликована резолютивная часть решения Суда ООН по делу Украины против РФ

Пятница, 8 ноября 2019, 18:41
Опубликована резолютивная часть решения Суда ООН по делу Украины против РФ

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль опубликовала резолютивную часть решения Международного Суда ООН по делу Украины против РФ относительно Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Буквально вчера мы с вами обсуждали, какую сторону выберет Суд. А уже сегодня Суд беспрецедентным количеством голосов принял сторону Украины, став на сторону каждого пострадавшего на Донбассе и их семей, за каждого крымского татарина и этнического украинца, которые сегодня находятся во временно оккупированном Крыму", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

 

Резолютивная часть решения выглядит следующим образом:

Суд,

(1) тринадцатью голосами к трем,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(2) тринадцатью голосами к трем,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма;

(3) Пятнадцатью голосами к одному,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации об отсутствии у Суда юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(4) Единогласно,

Отклоняет предварительное возражение Российской Федерации о неприемлемости Иска Украины в части по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

(5) Пятнадцатью голосами к одному,

Постановляет о наличии юрисдикции на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать требования Украины по настоящей Конвенции, а также о приемлемости иска в части этих требований.

В МИД сообщили, что следующим шагом ожидается установление судом ООН дедлайна для представления Российской Федерацией контрмеморандума. После следующих представлений Суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело.

Темы: ООНсудРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
Все новости...
Реклама: