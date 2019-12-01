Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Детали: Авария произошла вечером 30 ноября на объездной дороге вблизи Черновцов. От удара легковой автомобиль загорелся. Все жертвы ДТП находились в легковушке.

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли. Укринформ

Возраст погибшего ребенка уточняется.

Укринформ

О наличии других пострадавших информации нет.

Напомним: