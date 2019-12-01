Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами
Воскресенье, 1 декабря 2019, 00:20
В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области
Детали: Авария произошла вечером 30 ноября на объездной дороге вблизи Черновцов. От удара легковой автомобиль загорелся. Все жертвы ДТП находились в легковушке.
Возраст погибшего ребенка уточняется.
О наличии других пострадавших информации нет.
Напомним:
- Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.
Украинская правда