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Двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Черновцами

Воскресенье, 1 декабря 2019, 00:20
Укринформ

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Детали: Авария произошла вечером 30 ноября на объездной дороге вблизи Черновцов. От удара легковой автомобиль загорелся. Все жертвы ДТП находились в легковушке.

 
В результате столкновения легковушки с микроавтобусом вблизи Черновцов три человека, среди которых один ребенок, погибли.
Укринформ

Возраст погибшего ребенка уточняется.

 
Укринформ

О наличии других пострадавших информации нет.

Напомним:

  • Вечером 10 ноября на проспекте Бажана в Киеве "Лексус" на высокой скорости вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов: девушка погибла на месте, парня госпитализировали.

Украинская правда
Темы: ДТПполицияЧерновицкая область
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