В Николаеве напали на журналиста, его госпитализировали

Вечером в субботу в Николаеве было совершено нападение на журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко, его госпитализировали.

Источник: "Новости-N", полиция Николаевской области

Детали: Как пишет издание, нападение произошло примерно в 22.30 на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист.

Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.

Врач прибывшей бригады "скорой" диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства.

В полиции Николаевской области сообщили, что 30 ноября около 22:40 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по ул. Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

На место происшествия прибыли правоохранители, а также медики, которые после осмотра госпитализировали пострадавшего.

Дословно полиция: "Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления".