На Донбассе снова стреляли из запрещенных "Минском" минометов

1 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди личного состава ОС не было.

Источник: пресс-центр штаба ОС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции сил ОС из запрещенных "Минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел позиций украинских сил был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганскогоиз ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по укреплениям ОС возле Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.