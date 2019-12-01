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Военный капеллан пропал на Киевщине: у Филарета заявили, что имел конфликт с ПЦУ

Воскресенье, 1 декабря 2019, 22:18

В Киевской области полиция разыскивает пропавшего без вести военного капеллана.

Источник: ГУ Нацполиции в Киевской области, пресс-центр Киевской Патриархии

Детали: По данным правоохранителей, сообщение об исчезновении священнослужителя в с.Клавдиево Бородянского района поступило 30 ноября от одного из прихожан.

Приметы разыскиваемого - возраст 45 лет, спортивного телосложения, рост около 185 см., темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Личный состав полиции региона поднят по тревоге, привлечены подразделения превентивной деятельности и уголовную полицию.

 
 

В УПЦ КП в свою очередь заявили, что священник Сергей Струк - военный капеллан, участник боевых действий, пропал в ночь на 30 ноября с места отправления богослужений в пгт. Клавдиево-Тарасово.

Дословно: "Отец Сергий публично показал факты использования духовенства ПЦУ в политических проектах.  ...  Долгое время отец Сергий находится в открытом противостоянии с благочинным Бородянского района Православной Церкви Украины протоиереем Иваном Дзюбой, от которого получал открытые угрозы физической расправы", - говорится в заявлении УПЦ КП.

Детали: Согласно сообщению, "последнюю угрозу" Струк получил 29 ноября "в присутствии свидетелей".

"Именно на тот отрезок времени, в который произошло событие, были отключены камеры видеонаблюдения, установленные на церкви. Эксперты-кинологи местом потери следа отца Сергея определяют периметр территории рядом с ней", - заявили в УПЦ КП.

Украинская правда
Темы: церковьПравославная Церковь УкраиныКиевская областьполиция
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