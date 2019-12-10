Зеленский: В Квартале 95 огромное количество жителей оккупированного Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в компании "Квартал 95" работает большое количество людей, которые выехали с оккупированного Россией Донбасса.
Источник: Зеленский по итогам встречи в Париже
Прямая речь: "Мы в Минске заседаем, трехсторонняя группа и там есть представители..мы их называем сепаратисты. Представители вот значит этих товарищей сепаратистов. И они как бы жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей жители оккупированного Донбасса, интеллигентных людей сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов. Потерявших там свой дом, недвижимость, близких. Они сегодня живут на территории которую контролируют независимая Украина. Я с ними в диалоге".
"Готов ли я с ним контактировать ? Я каждый день..я вам больше скажу, компания в которой я работал до президентства студия квартал 95, в ней очень много людей, огромное количество людей которые жители оккупированного Донбасса".
Детали: Президент добавил, что жители оккупированного Донбасса, которые живут на временно неподконтрольной территории Украины, работают в школах на территории так называемых республик. "Или наоборот, и таких..вы приедете, я вам покажу"
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.