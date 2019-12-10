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Зеленский: В Квартале 95 огромное количество жителей из оккупированного Донбасса

Вторник, 10 декабря 2019, 01:11
Зеленский: В Квартале 95 огромное количество жителей из оккупированного Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в компании "Квартал 95" работает большое количество людей, которые выехали с оккупированного Россией Донбасса.

Источник: Зеленский по итогам встречи в Париже

Прямая речь: "Мы в Минске заседаем, трехсторонняя группа и там есть представители..мы их называем сепаратисты. Представители вот значит этих товарищей сепаратистов. И они как бы жители оккупированного Донбасса. А у меня огромное количество друзей жители оккупированного Донбасса, интеллигентных людей сбежавших от пуль, сбежавших от взрывов. Потерявших там свой дом, недвижимость, близких. Они сегодня живут на территории которую контролируют независимая Украина. Я с ними в диалоге".

"Готов ли я с ним контактировать ? Я каждый день..я вам больше скажу, компания в которой я работал до президентства студия квартал 95, в ней очень много людей, огромное количество людей которые жители оккупированного Донбасса".

Детали: Президент добавил, что жители оккупированного Донбасса, которые живут на временно неподконтрольной территории Украины, работают в школах на территории так называемых республик. "Или наоборот, и таких..вы приедете, я вам покажу"

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Предыстория:

Николай Донев, УП

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Темы: ЗеленскийДонбассвойна
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