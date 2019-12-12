Дело бронежилетов: начальника по контролю качества отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов", начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянському с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюру

Прямая речь: "Судебное заседание длилось около часа, и судья, заслушав позиции стороны защиты и стороны обвинения, принял решение отправить Михаила под домашний арест. Мы надеемся, что в конечном итоге будет честный приговор".

Детали: Во время выступления Каморянский так же, как и первый заместитель начальника упомянутого управления Сергей Почтаренко, заявил, что не признает вины, поскольку всегда действовал в пределах своих полномочий и законы Украины не нарушал. Накануне суд освободил Почтаренко из-под стражи в круглосуточный домашний арест.

Что было ранее: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога. Министерство обороны выразило удивление по этому поводу, так как Марченко имеет очень позитивные характеристики.

28 ноября Киевский апелляционный суд не отпустил Марченко на поруки, но уменьшил сумму залога до 20 млн гривен.

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