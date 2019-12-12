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Дело бронежилетов: начальника по контролю качества отпустили под домашний арест

Четверг, 12 декабря 2019, 20:51
Дело бронежилетов: начальника по контролю качества отпустили под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов", начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянському с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: Укринформ со ссылкой на представителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Мисюру

Прямая речь: "Судебное заседание длилось около часа, и судья, заслушав позиции стороны защиты и стороны обвинения, принял решение отправить Михаила под домашний арест. Мы надеемся, что в конечном итоге будет честный приговор".

Детали: Во время выступления Каморянский так же, как и первый заместитель начальника упомянутого управления Сергей Почтаренко, заявил, что не признает вины, поскольку всегда действовал в пределах своих полномочий и законы Украины не нарушал. Накануне суд освободил Почтаренко из-под стражи в круглосуточный домашний арест.

Что было ранее: 11 ноября генерал-майора, начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке бракованных бронежилетов, арестовали с правом внесения 76 миллионов гривен залога. Министерство обороны выразило удивление по этому поводу, так как Марченко имеет очень позитивные характеристики.

28 ноября Киевский апелляционный суд не отпустил Марченко на поруки, но уменьшил сумму залога до 20 млн гривен.

Предыстория:

  • В конце июня Госбюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки государства оценили в 100 миллионов гривен.
  • По данным следствия, было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего по завышенным ценам закупили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.
  • ГБР в июле обнародовало разговоры сотрудников Минобороны, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с 1-4 класса защиты" и при этом знали, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.
  • Согласно системе закупок "Прозорро", в начале года Минобороны только раз покупало бронежилеты – в ООО "Научное производственное предприятие "ТЕМП-3000".
  • 5 ноября директор ДБР Роман Труба сообщил, что следователи ГБР объявили о подозрениях пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.
  • По данным следствия, именно генерал-майор Марченко по предварительному сговору с еще четырьмя лицами закупили 11 тысяч некачественных бронежилетов "Корсар МЗс – 1-4" на общую сумму около 100 миллионов гривен.

Темы: Миноборонысудкоррупция
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