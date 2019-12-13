Аваков о деле Шеремета: мы видим людей, которые инициировали это преступление

Правоохранители обнародовали лишь 5-7% собранной в ходе расследования убийства Шеремета информации. У следствия есть данные об инициаторах этого преступления.

Источник: заявление министра внутренних дел Арсена Авакова в эфире шоу "Право на власть"

Прямая речь: "Это дело не является расследованным и закрытым. Следствие еще продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения, как на наш взгляд обоснованные.

У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей и, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление".

Детали: По словам Авакова, на брифинге по результатам расследования убийства Шеремета было обнародовано 5-7% информации, которую собрали следователи. При этом министр заверил, что у следствие провело экспертизы, в том числе, с привлечением королевского эксперта Великобритании.

Он добавил, что общество еще узнает новые подробности расследования.

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.

Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

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