Аваков о деле Шеремета: мы видим людей, которые инициировали это преступление
Правоохранители обнародовали лишь 5-7% собранной в ходе расследования убийства Шеремета информации. У следствия есть данные об инициаторах этого преступления.
Источник: заявление министра внутренних дел Арсена Авакова в эфире шоу "Право на власть"
Прямая речь: "Это дело не является расследованным и закрытым. Следствие еще продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу и им предъявлены обвинения, как на наш взгляд обоснованные.
У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях стоят еще вопросы по роли некоторых людей и, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление".
Детали: По словам Авакова, на брифинге по результатам расследования убийства Шеремета было обнародовано 5-7% информации, которую собрали следователи. При этом министр заверил, что у следствие провело экспертизы, в том числе, с привлечением королевского эксперта Великобритании.
Он добавил, что общество еще узнает новые подробности расследования.
Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.
Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
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3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина, который был рядом с местом взрыва и утром 20 июля. Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные "Мерседес" и "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался экс-сотрудником СБУ.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- Президент Владимир Зеленский говорил, что в деле Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор (на тот момент ГПУ возглавлял еще Юрий Луценко, но позже его заменил Руслан Рябошапка из команды Зеленского.