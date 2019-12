Трамп: Я все время спрашиваю, почему ЕС не помогает Украине больше

Законодатели США проголосуют в пятницу о том, следует ли двигаться вперед с импичментом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидалось, что комитет Палаты представителей одобрит две статьи об импичменте поздно вечером в четверг, назначив голосование в Палате на следующую неделю. Но демократ-председатель комитета по вопросам судебной власти шокировал республиканцев, отказавшись проводить голосование поздней ночью после слушаний, продолжавшихся более 14 часов.

Джерри Надлер отпустил депутатов домой на ночь и заявил, что члены парламента вернутся к голосованию в пятницу в 17:00 (по Киеву).

График, похоже, не имеет ничего общего с сутью борьбы за импичмент, но это разозлило республиканских лидеров, которые сказали, что многие планировал поездку домой в пятницу и теперь планы придется корректировать. В то же время демократы говорят, что республиканцы сами затягивали голосование.

Сам Трамп накануне написал в своем Twitter: "Я также постоянно спрашиваю: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они – наибольшие бенефициары. Почему это всегда (делают. - Ред.) старые добрые США?"

Он также добавил, что демократы и левые в США никогда не упоминают об этом "на своих фальшивых слушаниях".

I also have constantly asked, “Why aren’t Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol’ United States?” The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing!