НАПК может получить нового главу через сутки: с кандидатами провели собеседования

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК завершила проведение собеседований с 8 кандидатами, Нацагентство может получить нового главу уже в понедельник.

Источник: Transparency International Ukraine

Детали: На пост главы НАПК претендуют эксперты по вопросам антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций.

В частности, кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Как заявил Юпатин, для него команда - "самое главное".

Дословно: "Нужно будет создать управление внутреннего контроля и управления предотвращения коррупции в НАПК и поставить четкие приоритеты работникам".

Булах заявил, что один из главных вопросов в НАПК - вопрос доверия со стороны общественности, поэтому Агентство должно демонстрировать открытость, чтобы все желающие имели свободный доступ к помещению и сотрудникам.

В свою очередь Кравченко перечислил людей, которых бы взял себе в заместители.

Новиков отметил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

Цивинский заявил, что готов за четыре года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов и в этом ему помогут "люди, автоматизированная система проверок, качественная антикоррстратегия и работа по финансированию политических партий".

Пресняков сообщил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия у власти и добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу.

По словам Хавронюка, в НАПК должны быть аналитические подразделения, которые должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств, а также специалисты из разных областей, отвечающих за сферальну коррупцию.

Осипчук в свою очередь заявил о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов.

"Все равно лоббирование будет, и лучше чтобы это делалось по правилам", - отметил кандидат.

Напомним,