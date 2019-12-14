НАПК может получить нового главу через сутки: с кандидатами провели собеседования

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Суббота, 14 декабря 2019, 23:15

Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК завершила проведение собеседований с 8 кандидатами, Нацагентство может получить нового главу уже в понедельник.

Источник: Transparency International Ukraine

Детали: На пост главы НАПК претендуют эксперты по вопросам антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций.

В частности, кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

 

Как заявил Юпатин, для него команда - "самое главное". 

Дословно: "Нужно будет создать управление внутреннего контроля и управления предотвращения коррупции в НАПК и  поставить четкие приоритеты работникам".

Булах заявил, что один из главных вопросов в НАПК - вопрос доверия со стороны общественности, поэтому Агентство должно демонстрировать открытость, чтобы все желающие имели свободный доступ к помещению и сотрудникам.

В свою очередь Кравченко перечислил людей, которых бы взял себе в заместители.

Новиков отметил, что ему эта работа нужна, чтобы доказать, что антикоррупционные институты могут действовать.

Цивинский заявил, что готов за четыре года повысить индекс восприятия коррупции до 50-55 баллов и в этом ему помогут "люди, автоматизированная система проверок, качественная антикоррстратегия и работа по финансированию политических партий".

Пресняков сообщил, что готов прислушиваться к тому, что говорит партия у власти и добавил, что планирует развивать систему коммуникации со стейкхолдерами и качественную пресс-службу. 

По словам Хавронюка, в НАПК должны быть аналитические подразделения, которые должны ориентироваться на обличителей и уполномоченных лиц министерств, а также специалисты из разных областей, отвечающих за сферальну коррупцию.

Осипчук в свою очередь заявил о важности введения открытой и прозрачной процедуры лоббирования интересов.

"Все равно лоббирование будет, и лучше чтобы это делалось по правилам", - отметил кандидат.

Напомним,

  • В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

  • 25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

  • По результатам экспертной оценки ТІ Ukraine, к почти 45% из перечня претендентов есть вопросы относительно е-декларирования, у каждого четвертого зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политикумом.

  • В список кандидатов на главу НАПК не попали экс-член НАПК Александр Скопич, Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.

  • В 2018 году Соломатина занимала должность руководителя департамента финансового контроля НАПК и обвинила тогдашнего главу НАПК Наталию Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении служебным положением.

  • Также Соломатина заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства.

  • НАПК до марта 2018 г. возглавляла Наталья Корчак, в должности ее сменил Александр Мангул.

  • 20 октября 2019 г. Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак.

  • 28 октября детективы НАБУ сообщили Корчак о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн гривен.

Украинская правда
Темы: НАПК


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