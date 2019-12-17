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Глава "Слуги народа": В законе о децентрализации нет "особого статуса" Донбасса

Вторник, 17 декабря 2019, 13:05
Глава Слуги народа: В законе о децентрализации нет особого статуса Донбасса

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что законопроект, который предлагает изменения в Конституцию по территориальному устройству в Украине, не предусматривает особого статуса оккупированных сейчас территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: колонка Корниенко на "Украинской правде"

Прямая речь: "Законопроект №2598 не предусматривает особого статуса для Донбасса... Специальный правовой статус сохраняют лишь два региона: Автономная Республика Крым и город Киев, относительно которого вскоре будет принят закон "О столице Украины".

Детали: Корниенко отметил, что законопроект №2598 в первом чтении приняла еще Верховная Рада VIII созыва в 2015 году, но реформа затормозилась.

По его словам, "Украина наконец-то отходит от советского строя и возвращается к историческому самоуправлению" – и уже через год большинство вопросов будут решать общины, а не центральная власть.

Корниенко объяснил, что общины будут формировать округа (450 районов должны превратиться в 100-150 округов), а вместо областных и районных администраций появятся префектуры – и перфекты не будут распоряжаться бюджетом общины, а будут представлять исполнительную власть на территории округа.

По его словам, руководителей общин будут контролировать советы, а префектов будет назначать президент.

Также, заверил Корниенко, общины и их советы получат бюджетные средства, необходимые для нормальной жизни, а "граждане смогут контролировать гораздо больший объем публичных средств".

Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского

Почему это важно: Россия требует закрепления в Конституции Украины особого статуса "ДНР" и "ЛНР". 12 декабря Верховная Рада продлила еще на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

В октябре президент Владимир Зеленский заявлял, что многие вопросы, которые выдвигались к закону об "особом статусе" Донбасса, сами собой разрешатся с принятием пакета законов о децентрализации. Он уверял, что закон о статусе Донбасса не будет предусматривать его автономию,

Предыстория:

  • 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию относительно децентрализации власти.
  • В июле 2019 года Корниенко как глава избирательного штаба партии "Слуга народа" заявлял, что команда президента планирует провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.
  • 13 декабря Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти – и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила на это, что президент Зеленский отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.

Алена Рощенко, УП

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Темы: децентрализацияДонбассзаконодательствоСлуга народа
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