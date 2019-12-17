Глава "Слуги народа": В законе о децентрализации нет "особого статуса" Донбасса

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Вторник, 17 декабря 2019, 14:05

Руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко уверяет, что законопроект, который предлагает изменения в Конституцию по территориальному устройству в Украине, не предусматривает особого статуса оккупированных сейчас территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: объяснение Корниенко в колонке на "Украинской правде"

Прямая речь: "Законопроект №2598 не предусматривает особого статуса для Донбасса... Специальный правовой статус сохраняют лишь два региона: Автономная Республика Крым и город Киев, относительно которого вскоре будет принят закон "О столице Украины".

Детали: Корниенко отметил, что законопроект №2598 в первом чтении приняла еще Верховная Рада VIII созыва в 2015 году, но реформа затормозилась.

По его словам, "Украина наконец-то отходит от советского строя и возвращается к историческому самоуправлению" – и уже через год большинство вопросов будут решать общины, а не центральная власть.

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Темы: децентрализация Донбасс законодательство Слуга народа


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