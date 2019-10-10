Об автономии в законе о статусе Донбасса говорить не можем – Зеленский
Закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: встреча главы государства с журналистами – "пресс-марафон" в Киеве
Детали: Журналист "Настоящего времени" спросил, какие инициативы президента могут быть реализованы в законе об "особом статусе Донбасса" и могут ли неподконтрольные сейчас территории получить автономию.
Прямая речь Зеленского: "Мы не можем в этом законе говорить об автономии. Самое главное – обсуждать то, что мы не можем делать, а не то, что мы можем.
Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, что будут обсуждаться вопросы по поводу языка – чтобы они имели там, не знаю, региональный статус русского языка.
Я думаю, что много компромиссов гуманитарных, о которых мы можем говорить. Выносить для нашего общества – и будем решать, что стоит продолжение войны и что не имеет высокой цены, на что мы можем согласиться и на что мы не можем согласиться".
Президент подчеркнул: "Сейчас обсуждать закон об особом статусе нет смысла. Нет пока этого закона. Нет пока рамки. Есть "красные линии", о которых мы можем говорить. Они никак не отличаются от "красных линий" в целом "нормандского формата" и "нормандского процесса".
Я знаю, что есть много вопросов, которые ранее задавались по условиям закона об особом статусе – но мне кажется, они сами собой решатся благодаря тому, что страна решила идти по пути децентрализации. Там много вопросов, думаю, снимутся. Сам пакет законов о децентрализации по всей Украине решает многие из этих вопросов".
Зеленский добавил: "Я думаю, что будут еще какие-то вопросы, связанные с особенностью отношений между временно оккупированными территориями и Российской Федерацией. Я уверен, что с той стороны мы будем слышать это. Давайте услышим. Иногда лучше молчать, чем говорить. Давайте услышим, а потом будем принимать решение.
Мы не подписываем закон об особом статусе, которого нет в нормандском формате".
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Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
- Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
- Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные, Сумской, Кропивницкий и Луцкий городские советы.
- При этом социологи группы "Рейтинг" обнаружили, что 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре.