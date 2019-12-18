Баканов рассказал, как будут мотивировать сотрудников СБУ

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Среда, 18 декабря 2019, 11:44

Глава СБУ Иван Баканов заявляет, что количество сотрудников службы после реформы сократится, а мотивировать их будут зарплатами и жильем.

Источник: интервью Баканова "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно, это заработная плата. В новом законопроекте решение этого вопроса мы предусмотрели. И если у нас получится, то это будет одним из факторов, влияющих на мотивацию.

Улучшение жилищных условий – это второй важный момент, и мы изучим возможности, которые у нас есть, в том числе и опыт МВД по лизинговой программе".

Детали: Также, по словам Баканова, планируют отменить бюрократию внутри системы и предоставить сотрудникам возможность реального профессионального роста.

Он добавил, что сейчас основная задача – изменить подход к работе СБУ: "мы не обслуживаем политические элиты, мы системно обеспечиваем национальную безопасность Украины".

По словам Баканова, служба больше сосредоточится на противодействии преступлениям: будет собирать информацию, выявлять и передавать в органы, которые непосредственно будут проводить расследование этих преступлений.

Изменить подход к работе СБУ по всем направлениям, по его мнению, также поможет эффективный общественный контроль.

Баканов отметил, что в новом законопроекте относительно СБУ "учтено и современную оперативную обстановку, и конфликт, и возможность президента при возникновении дополнительных угроз увеличивать штат сотрудников СБУ".

Сейчас, несмотря на то, что СБУ будут демилитаризовать, а штат сокращать, контрразведка на практике усилится за счет количества мотивированных сотрудников, повышения уровня технической оснащенности и новых подходов к реализации поставленных задач.

Что было раньше: Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в процессе реформирования служба сосредоточится на контрразведывательной деятельности, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Госбюро финрасследований.  

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Предыстория: 

  • В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируют реформировать до 2020 года.
  • В феврале 2018 года глава миссии ЕС заявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
  • Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
  • В сентябре в СБУ заявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
  • 1 октября коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
  • В ноябре в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.

Темы: Баканов СБУ реформы


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