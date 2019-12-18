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Украина насчитывает 250 пленных на оккупированном Донбассе – СБУ

Среда, 18 декабря 2019, 12:40

250 человек находятся в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины.

Источник: ответ СБУ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек".

Этому предшествовало: В конце октября Служба безопасности Украины в ответ на запрос сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Почему это важно: 18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.

Предыстория:

  • 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами.
  • Он был запланирован по формуле "306 на 74". Украинской стороне передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинским властям территории. Киев передал боевикам 233 человека.
  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".

Темы: пленныеДонбассОРДЛОСБУ
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