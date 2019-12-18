Украина насчитывает 250 пленных на оккупированном Донбассе – СБУ

250 человек находятся в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе, сообщила Служба безопасности Украины.

Источник: ответ СБУ на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек".

Этому предшествовало: В конце октября Служба безопасности Украины в ответ на запрос сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Почему это важно: 18 декабря в Минске встречается Трехсторонняя контактная группа, которая должна согласовать количество и списки лиц на обмен, а также дату обмена с ОРДЛО.

Предыстория: