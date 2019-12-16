Дату прекращения огня на Донбассе объявят на этой неделе – Пристайко

1059 просмотров
Понедельник, 16 декабря 2019, 13:48

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что до конца текущей недели будет объявлена ​​дата прекращения огня на востоке Украины.

Источник: интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Сейчас мы договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс.

Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей. Однако имея в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех".

Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявления (об этом) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс.

Еще одно событие, которое для нас очень важно, состоится на текущей неделе. По нашей просьбе Красный Крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию (столкновение) и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Нужно будет дойти до каждого задержанного и содержащегося там, в тех условиях, по линии столкновения. До сих пор Красный Крест никогда не получал такого доступа. Мы договорились с Путиным об этом доступе, и на текущей неделе сможем узнать, произошло это или нет".

О прекращении огня: "Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки на подготовку (им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить), затем подается согласованная дата...

Мы планировали где-то ближе к 24-го числа. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать".

Детали: 18 декабря в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы.

Темы: нормандский формат Донбасс война ООС Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава МИД: Россия не адаптировалась к новой реальности, не поняла "красных линий" 16 декабря 2019, 12:13
В Кремле возмутились, что Украина в Париже редактировала согласованный документ 15 декабря 2019, 16:43
Подкаст "Кляті питання": "Путин поехал с "нормандского саммита" с чувством поражения" 15 декабря 2019, 06:05
Все новости
Главные новости
Ликвидируются районы, вводятся префекты: как Зеленский предлагает изменить Конституцию
Избрали нового главу НАПК
На нардепа от "Слуги народа" напали неизвестные
Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море
Все новости
Опыт

Как объяснить детям, что Деда Мороза не существует. Невероятный рецепт одной мамы

мнение

Почему обед лучше приготовить дома

Фото

10 фотографий, которые поймут только родители

Поиск по сайту
Архив
Весь архів