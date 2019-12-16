Дату прекращения огня на Донбассе объявят на этой неделе – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что до конца текущей недели будет объявлена ​​дата прекращения огня на востоке Украины.

Источник: интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Сейчас мы договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс.

Во-первых, освобождение "всех согласованных на всех согласованных" людей. Однако имея в виду, что мы должны прийти к реализации формулы "всех на всех".

Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявления (об этом) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс.

Еще одно событие, которое для нас очень важно, состоится на текущей неделе. По нашей просьбе Красный Крест предпримет очередную попытку доехать до тех территорий, пересечь линию (столкновение) и принять участие в расследовании того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Нужно будет дойти до каждого задержанного и содержащегося там, в тех условиях, по линии столкновения. До сих пор Красный Крест никогда не получал такого доступа. Мы договорились с Путиным об этом доступе, и на текущей неделе сможем узнать, произошло это или нет".

О прекращении огня: "Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение – сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. Потом, конечно, ОБСЕ дается время, хотя бы сутки на подготовку (им надо иметь достаточно экипажей на местах, технические возможности, чтобы проверить), затем подается согласованная дата...

Мы планировали где-то ближе к 24-го числа. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать".

Детали: 18 декабря в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы.

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