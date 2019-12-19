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Путин удивлен словами Зеленского, но говорит о позитиве на Донбассе

Четверг, 19 декабря 2019, 11:10
Путин удивлен словами Зеленского, но говорит о позитиве на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивили слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу изменения или пересмотра минских соглашений, но он констатирует позитивные изменения в Украине.

Источник: пресс-конференция Путина 19 декабря

Прямая речь Путина: "Нет ничего кроме минских соглашений и меня очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что может быть пересмотр минских соглашений…

Нужен прямой диалог  с Донбассом. Его нет. Сейчас было объявлено, что внесены какие-то изменения связанные с децентрализацией. Это что взамен минских соглашений?

Но в минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами.

Что касается будущей встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть, надо об этом сказать объективно.

Во-первых, закон об особом статусе продлен, во-вторых, проведен отвод войск из нескольких ключевых точек.… Сократилось несколько количество обстрелов, хотя они до сих пор сохраняются.  

Есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения.

И в целом продолжение работы в нормандском формате целесообразно".

Детали: Он отказался характеризировать Зеленского. По его словам, это против его принципов.  

По его словам, ключ минских соглашений – закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе, но ни нынешняя, ни предыдущая власть Украины этого не делает.

Что было раньше: 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.

По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".

Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).

Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.

Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

Читайте также: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийДонбасс
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