Путин удивлен словами Зеленского, но говорит о позитиве на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивили слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу изменения или пересмотра минских соглашений, но он констатирует позитивные изменения в Украине.

Источник: пресс-конференция Путина 19 декабря

Прямая речь Путина: "Нет ничего кроме минских соглашений и меня очень насторожило заявление президента Зеленского, после того как он уехал из Парижа, о том, что может быть пересмотр минских соглашений…

Нужен прямой диалог с Донбассом. Его нет. Сейчас было объявлено, что внесены какие-то изменения связанные с децентрализацией. Это что взамен минских соглашений?

Но в минских соглашениях написано, что если это касается Донбасса, это должно быть согласовано с этими регионами.

Что касается будущей встречи в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть, надо об этом сказать объективно.

Во-первых, закон об особом статусе продлен, во-вторых, проведен отвод войск из нескольких ключевых точек.… Сократилось несколько количество обстрелов, хотя они до сих пор сохраняются.

Есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения.

И в целом продолжение работы в нормандском формате целесообразно".

Детали: Он отказался характеризировать Зеленского. По его словам, это против его принципов.

По его словам, ключ минских соглашений – закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе, но ни нынешняя, ни предыдущая власть Украины этого не делает.