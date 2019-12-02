В Таиланде задержали украинца в связи с обвинением США в хакерстве

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Понедельник, 2 декабря 2019, 20:42

Гражданина Украины Дениса Ярмака задержали во время свадебного путешествия в аэропорту Бангкока: США обвиняет компанию, на которую работал украинец, в компьютерном мошенничестве.

Источник: Екатерина Ярмак в Facebook

Дословно: "Нам сообщили, что 20 ноября в Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон обратились о возбуждении уголовного дела по обвинению IARMAK в совершении преступлений, классифицируемых как компьютерное мошенничество, наказание за которое составляет около 15 лет лишения свободы. На основании обвинений...выдали ордер на арест IARMAK".

Детали: Ярмак до 2018 года работал в компании в Таиланде системным администратором.

В связи с задержанием консул выехал в место предварительного заключения. 2 декабря состоялось процессуальное заседание в суде Рачада. Как сообщают в консульстве, Ярмаку предоставили правовую консультацию об особенностях местного законодательства и порядке действий при задержании.

 

Украинская правда
Темы: Таиланд США хакеры


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