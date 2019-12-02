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В Таиланде задержали украинца в связи с обвинением США в хакерстве

Понедельник, 2 декабря 2019, 19:42

Гражданина Украины Дениса Ярмака задержали во время свадебного путешествия в аэропорту Бангкока: США обвиняет компанию, на которую работал украинец, в компьютерном мошенничестве.

Источник: Екатерина Ярмак в Facebook, замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП

Дословно: "Нам сообщили, что 20 ноября в Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон обратились о возбуждении уголовного дела по обвинению IARMAK в совершении преступлений, классифицируемых как компьютерное мошенничество, наказание за которое составляет около 15 лет лишения свободы. На основании обвинений...выдали ордер на арест IARMAK".

Детали: В связи с задержанием с украинцем связался консул.

Прямая речь Кирилича: "В связи с задержанием гражданина Украины в Таиланде консул немедленно выехал к месту предыдущего его содержания. 2 декабря - в офис главного прокурора и суд "Ратчада" для участия в процессуальном заседании по делу задержанного, предоставил консульско-правовую консультацию об особенностях местного законодательства и порядка действий в случае задержания.

3 декабря запланировано посещение консулом задержанного с целью мониторинга соблюдения его прав в заведении содержания. Посольство держит указанное дело на контроле и обеспечивает комплекс необходимых консульско-правовых мер".

 

Украинская правда

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Темы: ТаиландСШАхакеры
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