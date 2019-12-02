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Месси выиграл шестой "Золотой мяч"

Понедельник, 2 декабря 2019, 21:46
Месси выиграл шестой Золотой мяч
fcbarcelona.com

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" – награды лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football.

Об этом стало известно на церемонии награждения в понедельник, 2 декабря, в Париже.

Кроме Месси на титул в этом году претендовали голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля" и португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"Золотой мяч" стал для Месси шестым в карьере. По этому показателю он обошел Роналду, у которого пять "Золотых мячей". Кстати, сам Роналду на нынешнюю церемонию в Париже не прилетел.

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал хорват Лука Модрич из "Реала". Впервые за 10 лет он прервал гегемонию Месси и Роналду на победу в этой номинации.

Месси в сентябре 2019 года был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

В Париже также выбрали лучшего молодого игрока года. Победителем стал 20-летний защитник сборной Нидерландов и "Ювентуса" Маттейс де Лигт, который прошлый сезон провел в "Аяксе". Претендентом на этот приз был вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который в составе украинской команды U-20 выиграл чемпионат мира в этом году.

"Золотой мяч" у женщин получила капитанка сборной США Меган Рапино, которая в этом году вместе со своей командой выиграла чемпионат мира по футболу.

 
FCBARCELONA.COM

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футбол
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